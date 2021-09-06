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Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи безрецептурных медпрепаратов - антигистаминных, болеутоляющих, дерматологических и других. Доставка таких товаров уже доступна в Москве и Подмосковье, сообщила компания.

В будущем онлайн-ритейлер запустит доставку медпрепаратов и в других городах РФ.

ЭкономикаVisa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картами в РФVisa обеспокоена решением Wildberries брать комиссию при оплате ее картами в РФЧитать подробнее

Продажа и доставка производится напрямую от крупных российских аптечных сетей. Первыми партнерами площадки стали сети аптек "Самсон Фарма" и "Монастырев.рф". В соответствии с планами Wildberries, число продавцов лекарственных препаратов на онлайн-площадке будет активно расти.

Новую категорию Wildberries относит к социально значимым товарам, поэтому торговая комиссия онлайн-площадки составляет 5% (с учетом эквайринговых сборов платежных систем).

Курьерская доставка осуществляется в течение 24 часов, она будет бесплатной при заказе от 2 тыс. рублей, а при покупке на меньшую сумму составит не более 249 рублей. Условия доставки могут меняться в зависимости от города.

"Во время пандемии стало очевидно, что жителям нашей страны нужна не только доставка продуктов питания и непродовольственных товаров, но и жизненно важных препаратов - лекарственных средств", - отметили в пресс-службе Wildberries.

В 2020 году продажи товаров для здоровья на Wildberries увеличились на 2778%. Компания, в частности, доставляла маски, перчатки, медицинскую технику, ортопедические товары.

Wildberries

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