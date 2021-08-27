"Газпром экспорт" перестал продавать газ на 2022 год на Электронной торговой платформе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - ООО "Газпром экспорт" на этой неделе перестало продавать газ на 2022 год на своей Электронной торговой платформе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, компания перестала предлагать на ЭТП газ с поставкой в первом квартале 2022 года и на весь 2022 год.

Официальные данные ЭТП "Газпром экспорта" свидетельствуют, что последний контракт на первый квартал 2022 года был продан 23 августа. Далее - 24 и 26 августа - продавались только контракты на 2023 год.

Агентство отмечает, что изменения в контрактах произошли через час после обнародования решения германского суда, отказавшегося освобождать "Северный поток 2" от норм газовой директивы ЕС.

Со среды доступны только контракты на зиму 2022-2023 года и на полный 2023 год.