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"Мазда Соллерс" с 2022 года удвоит производство двигателей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Совместное предприятие ПАО "Соллерс Авто" и японской Mazda - ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" (МСМР, г. Владивосток) с 2022 года планирует вдвое увеличить производство двигателей, заявил основной владелец "Соллерса" Вадим Швецов на российско-японской сессии на ВЭФ-2021.

VI Восточный экономический форум

"Я горд заявить, что 40 тысяч моторов всего было произведено (на МСМР - ИФ) и поставлено на рынок Японии и Австралии. И мы приняли решение, что мы будем вдвое увеличивать производство моторов на экспорт буквально со следующего года. Наш проект развивается", - сказал Швецов.

Накануне сообщалось о запуске второй очереди завода двигателей МСМР. Введен в строй новый цех механообработки головок блока цилиндров (ГБЦ) для двигателей Mazda SkyActiv-G. Инвестиции в проект составили более 4 млрд руб., максимальная мощность линии - до 50 тысяч ГБЦ в год.

ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус" создано в 2011 году, выпускает автомобили с сентября 2012 года. В настоящее время СП производит во Владивостоке кроссоверы Mazda CX-9, Mazda CX-5, Mazda CX-30 и седан Mazda 6.

Соллерс Авто ВЭФ Mazda

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