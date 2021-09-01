Безработица в РФ в июле опустилась до 4,5% впервые с сентября-2019

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Безработица в России в июле продолжила сокращаться и опустилась ниже предпандемийной отметки, остановившись в 0,2 процентного пункта от исторического минимума.

Общая численность безработных в России в июле 2021 года составила 3 млн 430 тыс. человек, что на 149 тыс. меньше, чем в июне этого года, сообщил в среду Росстат.

Снижение числа безработных фиксируется одиннадцатый месяц подряд. И если показатель за июнь был минимальным с марта 2020 года (последний месяц, когда пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения еще не отражались в статистике) - 3 млн 579 тыс. против 3 млн 485 тыс. человек, или 4,8% против 4,7%, то в июле уровень безработицы опустился до 4,5%, отметки, где в последний раз находился в сентябре 2019 года.

Еще в январе этого года безработица составляла 5,8%, в феврале - 5,7%, в марте - 5,4%, в апреле - 5,2%, в мае - 4,9%. В прошлом году пика в 6,4% этот показатель достиг в августе (это был максимум с марта 2012 года).

Минимальный уровень безработицы за всю историю наблюдений с 1991 года был зафиксирован в августе 2019 года: тогда он составил 4,3%.

Январское поручение президента РФ Владимира Путина предписывает правительству к концу 2021 обеспечить снижение безработицы до докризисного уровня (4,7%).