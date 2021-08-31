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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Проект создания на Дальнем Востоке города-миллионника могут представить Путину 2 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Авторы проекта по созданию первого города-миллионника на Дальнем Востоке смогут доложить о нем президенту РФ 2 сентября на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У президента будет совещание по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа, оно пройдет в режиме видеоконференции 2 сентября. И инициаторы, авторы такого проекта будут иметь возможность доложить об этом президенту", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на вопрос, будет ли президент во время поездки на Дальний Восток в ближайшие дни обсуждать планы правительства по созданию в регионе первого города-миллионника на базе Владивостока.

Дальний Восток Владимир Путин Дмитрий Песков

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