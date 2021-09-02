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Туристический мастер-план для Дальнего Востока создадут до конца 2022 года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Мастер-план развития туризма на дальневосточных территориях появится до конца 2022 года, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства".

"Для Дальнего Востока такой туристический территориальный проект (...) будет создан до конца следующего года. Мы уже начали работу над этим мастер-планом в этом году. Остается буквально несколько формальных моментов. Со дня на день будут утверждены правила предоставления субсидий, они находятся в правительстве уже, я думаю, в высокой степени готовности. Я думаю, в ближайшее время будут подписаны председателем правительства", - сказала Догузова.

Она добавила, что мастер-план позволит оценить наиболее перспективные с точки зрения туризма территории ДФО и максимально рационально их использовать. В частности, по словам Догузовой, такой подход поможет создать новые инвестиционные предложения, определить гостиничную емкость и востребованные виды туризма. Кроме того, будут вноситься изменения в градостроительные документы.

Также дальневосточные территории получат свои дизайн-коды курортной среды и собственный туристический брендинг.

Глава Ростуризма подчеркнула, что мастер-план не станет препятствием для деятельности текущего туризма на Дальнем Востоке.

Зарина Догузова ВЭФ Дальний Восток

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