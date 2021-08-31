Ростуризм продлил окно продаж туров с кэшбэком на две недели

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Ростуризм решил продлить на две недели, до 15 сентября четвертый этап продаж туров по России с кэшбэком, объявила глава ведомства Зарина Догузова.

"Продажи должны были завершиться 31 августа, однако из выделенных правительством на реализацию программы в 2021 году 6,7 млрд рублей осталось 400 млн рублей. Мы решили направить эти средства на то, чтобы дополнительно простимулировать продажи в низкий сезон", - сказала она.

У туристов появилось еще две недели, чтобы спланировать поездки на осень, отметила чиновница. Она считает, что это будет удобно тем, кто опасается заранее бронировать поездки в период пандемии.

"У путешествий осенью - свои преимущества. Это большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых", - добавила Догузова.

По прогнозам Ростуризма, судя по текущему спросу, продление окна продаж даст возможность отправиться в путешествия по России еще приблизительно 100 тысяч туристов, аотрасль получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода.

По условиям программы, туристы по-прежнему смогут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. Платить за поездку нужно картой "МИР" онлайн, тогда на карту автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров.

В середине августа продлить четвертый этап распродажи туров с кэшбэком до конца ноября, до конца года или даже до мая попросили туроператоры. Они отмечали, что на этом этапе продажи снизились по сравнению с третьим туром в десять раз, и объясняли, что люди летом не были готовы планировать отдых заранеи и покупать туры с началом только в октябре.