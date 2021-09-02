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Глава Ростуризма заявила о планах запуска программы "вакцинного" туризма

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в этом году планируется запустить программу "вакцинный" туризм для вакцинации иностранцев.

"В этом году планируем запустить", - ответила на соответствующий вопрос "Интерфакса" глава Ростуризма Зарина Догузова.

В начале июня сообщалось, что Ростуризм начнёт прорабатывать программу туров для иностранцев, желающих пройти вакцинацию от коронавируса в России.

Ранее сообщалось, что в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации в России для иностранных граждан.

Позднее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинирование иностранцев от коронавируса будет распространяться на тех, кто проживает в России.

Хроника 09 января 2020 года – 02 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Ростуризм Зарина Догузова коронавирус

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