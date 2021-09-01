"АЛРОСА" готовится к возобновлению работ на руднике "Мир"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Компания "АЛРОСА" объявила запрос предложений на проведение инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации по проходке двух стволов на руднике "Мир".

По данным портала госзакупок, площадки строительства стволов (скипового и клетевого) расположены на территории существующей промышленной площадки рудника "Мир".

Стволы необходимы для вентиляции подземных выработок, а также для доставки на поверхность и на подземные горизонты рудника материалов, персонала, оборудования, отбитой горной массы. Подрядчику предстоит собрать необходимые для изысканий материалы о природных и техногенных условиях территорий, где будет вестись строительство, составить прогноз возможных неблагоприятных изменений. Итоговый отчет о работе должен быть готов к 3 декабря 2021 года, подписание акта приемки запланировано на январь 2022 года. Заявки на участие в закупке принимаются до 3 сентября, подведение итогов состоится 23 сентября.

Ранее глава Якутии Айсен Николаев сообщал "Интерфаксу", что "АЛРОСА" вместо разрушенного старого рудника на месторождении Мир может построить новый. Разработка проектной документации и прохождение госэкспертизы намечены на конец 2022 года, начать добычу предполагается в 2030-2031 годах.

Авария на руднике "Мир" произошла в августе 2017 года. Тогда были полностью разрушены горные выработки и горно-шахтное оборудование, а также затоплены два горизонта. Спасти удалось 143 шахтера из 151.

"АЛРОСА" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах: на долю компании приходится 29% мировой и 95% российской добычи алмазов, говорится на сайте компании. Основная ее деятельность сосредоточена в Якутии, Архангельской области и в Африке.

РФ в лице Росимущества принадлежат 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одной акцией. Еще 8% принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.