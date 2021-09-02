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РСТ попросил ввести в аэропортах Дальнего Востока электронные визы

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Для развития въездного туризма на Дальнем Востоке нужно включить аэропорты крупных городов округа в перечень пунктов перехода границы, где действуют электронные визы для иностранцев, сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев во время сессии "Туризм: новая эра гостеприимства" в рамках ВЭФ.

"Мы уже подготовили обращение в соответствующие инстанции, просим Ростуризм нас поддержать. Просим, чтобы аэропорты Дальнего Востока, и Владивостока, например, обязательно включили в новое постановление правительства, чтобы можно было по электронной визе, чтобы когда ее введут снова в РФ для иностранцев, можно было въезжать", - сказал Игнатьев.

Он отметил, что этот инструмент, введенный в 2017 году, позволил к 2019 году втрое увеличить количество иностранных туристов на Дальнем Востоке. Так, в 2016 году на Дальний Восток приехало 600 тысяч иностранцев, а в 2019 году 1,1 млн. Пока выдача электронных виз приостановлена до особого распоряжения правительства.

Что касается въездного туризма на уровне страны, по данным Игнатьева, из-за ограничений по коронавирусу он упал в 30 раз. Чтобы иностранцы снова поехали в Россию, нужны маркетинговые усилия на государственном уровне, считает глава союза.

"Крупные туроператоры боятся организовывать массовые чартерные программы. Особенно в те страны, где ситуация с пандемией, с правилами не понятна. (...) Нужно тратить бюджетные деньги. Потому что у бизнеса сегодня денег нет, два года мы практически стоим, границы закрыты. Туристический бизнес позволить себе сейчас рекламные и маркетинговые акции или работу на выставках не может. Поэтому у нас есть единственно надежда на государство", - добавил Игнатьев.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил выдавать иностранным туристам единую электронную однократную визу для въезда в Россию через аэропорт города Сочи.

ВЭФ Российский союз туриндустрии

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