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В Сочи задумали ввести электронную визу для иностранных туристов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе совещания с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предложил выдавать иностранным туристам единую электронную однократную визу для въезда в Россию через аэропорт города Сочи, сообщается на официальном сайте администрации региона.

"Краснодарский край - прежде всего аграрный и курортный регион. Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи - уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города. Это упростит въезд в иностранных туристов и бизнесменов на курорты края", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.

Слуцкий согласился с предложением губернатора, отметив что электронные визы действуют уже во многих российских городах.

Краснодарский край Сочи Вениамин Кондратьев

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