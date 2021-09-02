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ВЭБ выступит организатором синдиката для строительства логокомплекса в Приморье

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - ВЭБ.РФ выступит организатором синдиката для привлечения около 30 млрд рублей на финансирование проекта по строительству и эксплуатации нового производственно-логистического комплекса на территории Приморского края.

Основные условия финансирования проекта ВЭБ.РФ, Севергазбанк и ОО "Производственно-логистический комплекс "Владивосток" (Москва) подписали в четверг на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

Производственно-логистический комплекс разместится во Владивостоке на земельных участках, обладающих высокой транспортной доступностью (морской, железнодорожный и автомобильный транспорт).

"Реализация проекта во Владивостоке даст региону более 500 рабочих мест, а наличие современной грузоперевалочной инфраструктуры позволит Приморскому краю закрепить за собой статус важнейшего транспортного узла в развитии логистической инфраструктуры Северного морского пути. Наше участие в проекте позволяет сделать его более привлекательным для финансирования коммерческими банками и предложить оптимальные условия финансирования", - сказал первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, слова которого приводятся в сообщении.

В рамках реализации проекта планируется построить резервуарный парк для хранения горюче-смазочных материалов, складской комплекс, а также универсальный причальный комплекс, позволяющий принимать суда с дедвейтом до 25 тыс. тонн и производить перевалку нефтепродуктов до 1 млн тонн в год.

Годовой грузооборот генеральных грузов портового комплекса может составить до 1,6 млн тонн.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Производственно-логистический комплекс "Владивосток" создано в ноябре 2017 года. Уставный капитал составляет 50 млн рублей. Бенефициаром компании является Валерий Шрамко, также контролирующий ООО "Производственно-логистический комплекс Камчатка (Петропавловск-Камчатский).

ВЭБ ВЭФ

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