Сделка с "ТАИФом" сняла с текущей повестки вопрос IPO "СИБУРа"

Но такая опция вернется с 2022 года

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Сделка по приобретению нефтегазохимических активов группы "ТАИФ", анонсированная в апреле этого года, отложила выход "СИБУРа" на биржу, но начиная с 2022 года такая опция вернется, заявил глава компании Дмитрий Конов.

"Он (выход на рынок - ИФ), безусловно, был у нас в приоритете, но та сделка, в которую мы сейчас заходим вместе с акционерами "ТАИФа", по объединению активов, на какое-то время тему IPO, выхода на публичный рынок сняла", - сказал Конов в интервью "России 24" на полях ВЭФ-2021.

"Я не думаю, что надолго отложила, но в конечном итоге мы будем, я думаю, в 2022 году или в какой-то другой момент выходить уже с другой компанией - объединенным "СИБУРом" и "ТАИФом". То есть компанией большей, компанией со значительным количеством синергий, и, я уверен, с более значимыми и визуально заметными финансовыми показателями", - заявил глава и миноритарный акционер "СИБУРа".

В рамках объединения на базе "СИБУР Холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры АО "ТАИФ" получат долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий, сообщалось ранее. Оставшийся пакет акций "ТАИФа" может быть впоследствии выкуплен объединенной компанией. По итогам сделки доля Леонида Михельсона в "СИБУРе" может снизиться с 36% до 31%, Геннадия Тимченко - с 17% до 14,45%, доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути - с 10% до 8,5%, доля "СОГАЗа" - с 12,5% до 10,625%, доля действующего и бывшего топ-менеджмента - с 14,5% до 12,325%.

В августе ЦБ зарегистрировал допэмиссию "СИБУРа" для сделки. Конов напомнил, что закрыть ее планируется до конца сентября, и подтвердил приверженность этим планам.

"Наши сроки закрытия сделки - 30 сентября, и в принципе эти сроки остаются. Возможны какие-то небольшие отклонения, но и акционеры "ТАИФа", и "СИБУР", и акционеры "СИБУРа" нацелены на эти сроки", - сказал Конов.