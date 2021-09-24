"СИБУР" через несколько дней получит 100% "ТАИФа" за 15% акций и деньги

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - "СИБУР" и "ТАИФ" ускоряют процесс интеграции: уже сейчас вместо 50%+1 "СИБУР" консолидирует все 100% акций группы "ТАИФ", состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий (ПАО "Казаньоргсинтез", ПАО "Нижнекамскнефтехим" и АО "ТГК-16").

Новый формат сделки

Как говорится в сообщении сторон, они заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, "в результате которого на базе ПАО "СИБУР Холдинг" создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире".

В рамках закрытия сделки акционеры "ТАИФ" получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акция АО "ТАИФ".

"Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров "ТАИФ" пакет акций компании", - сообщают стороны.

Обязательства "СИБУРа" по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. Таким образом, в течение нескольких дней, которые потребуются на завершение процедур, связанных с закрытием сделки, в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий.

Совместные амбиции и компетенции

Председатель совета директоров АО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов заявил: "Одним из ключевых условий сделки является реализация программы стратегического развития компаний группы "ТАИФ" объемом в $20 млрд. Вместе с той программой развития, которую уже сегодня реализует "СИБУР" в Западной Сибири и на Дальнем Востоке, объединенная компания сможет достичь заявленных целей. Впереди нас всех ждет большая работа. Предстоит на базе лучших практик "ТАИФа" и "СИБУРа" создать новую корпоративную культуру, нацеленную на получение лучшего результата", - приводится в релизе его комментарий.

Председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов так прокомментировал сделку: "Объединение лидеров нашей индустрии создает принципиально другие возможности для качественного роста российской нефтегазохимической отрасли. Прежде всего мы говорим об объединении компетенций, энергии, амбиций. Это хорошая основа для того, чтобы вырасти в одного из глобальных лидеров".

"Создание объединенной компании позволит усилить позиции России на рынках химической, нефтегазохимической и нефтегазовой отраслей, повысить конкурентоспособность отечественной продукции на мировых рынках за счет эффекта масштаба и повышения производственной эффективности, совершенствования процессов продаж и повышения качества клиентского сервиса до уровня, сопоставимого с лучшими мировыми практиками. Накопленная экспертиза в реализации крупных инвестпроектов и эффективное распределение сырьевых потоков в периметре объединенной компании откроют новые перспективы дальнейшего развития нефтехимического кластера в Татарстане и развития партнерских программ с регионом", - уверены "СИБУР" и "ТАИФ".

После завершения всех инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, объединенная компания войдет в ТОП-5 глобальных лидеров по производству полиолефинов и каучуков. Реализация инвестиционной программы объединенной компании обеспечит дальнейший рост химического несырьевого экспорта и импортозамещения, даст новые возможности для решения вопросов устойчивого развития и сохранения экологии.

Об участниках сделки

"СИБУР" - крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания с более чем 17 тысячами сотрудников. Выручка за последние 12 месяцев составила $8,8 млрд, EBITDA - $3,7 млрд (на 30.06.2021). За последние 10 лет СИБУР реализовал ряд масштабных инвестиционных проектов на сумму более $21 млрд.

По итогам сделки доля Леонида Михельсона в "СИБУРе" может снизиться с 36% до 31%, Геннадия Тимченко - с 17% до 14,45%, доли китайских Sinopec и Фонда Шелкового пути - с 10% до 8,5%, доля "СОГАЗа" - с 12,5% до 10,625%, доля действующего и бывшего топ-менеджмента - с 14,5% до 12,325%.

АО "ТАИФ" - головная компания крупнейшей непубличной группы РФ. Сальдированная выручка группы за последние 12 месяцев составила более 720 млрд руб. (на 30.06.2021). В планах "ТАИФа" - выход к 2035 году на производство товарной продукции в сумме более 1,7 трлн руб. в год, для этого запланированы инвестиции в 1,8 трлн руб. на ближайшие 15 лет.