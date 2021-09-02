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ВТБ оценил идеи ЦБ по регулированию вложений в экосистемы в 500 млрд руб. капитала

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Новое регулирование вложений банков в экосистемы и иммобилизационные активы может потребовать от ВТБ 500 млрд рублей капитала, сообщил журналистам глава банка Андрей Костин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).

"Для нас, мы считали, если взять сегодня, как она есть, позицию ЦБ, потребуется чуть ли не полтриллиона рублей, чтобы эти требования выполнять. Это для нас абсолютно убийственная сумма, для капитала", - сказал Костин.

"Я думаю, что какой-то компромисс Центральный банк найдет", - добавил он.

ЦБ в июне опубликовал консультативный доклад, в котором представил три варианта регулирования банковских вложений в экосистему: институциональное разделение банковской и нефинансовой деятельности, введение заградительного коэффициента риска 1250% для новых вложений в иммобилизационные активы или установление риск-чувствительного лимита в размере 30% от капитала. Банк России считает третий вариант наиболее сбалансированным, так как банки смогут развивать новые сервисы и инвестировать в адекватном размере, если их вложения в иммобилизационные активы, начиная с определенного уровня, будут полностью обеспечены средствами акционеров.

По оценкам ЦБ, общий объем таких иммобилизованных активов, которые не имеют требований по возвратности и часто являются ограниченно ликвидными, составляет уже более 2 трлн рублей. При этом они покрыты регуляторным капиталом банков только на 15%.

ВТБ Андрей Костин ЦБ РФ

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