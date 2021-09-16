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ЦБ готов скорректировать правила регулирования вложений банков в экосистемы

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Банк России готов скорректировать свои предложения по регулированию банковских вложений в экосистемы и другие нефинансовые активы, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов. Он сказал это на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России.

Регулятор в июне обнародовал для обсуждения консультативный доклад с вариантами регулирования банковских вложений в экосистему.

Базовый вариант - установление риск-чувствительного лимита в размере 30% от капитала. В тех случаях, когда у банка большой объем таких активов с повышенным риском, превышение лимита будет вычитаться из регулятивного капитала при расчете нормативов. При этом для определения утилизации лимита и, соответственно, размера вычета активам будут присваиваться разные коэффициенты иммобилизации. Они варьируются в зависимости от назначения, балансового возраста и рискованности актива: чем выше коэффициент, тем меньше активов укладывается в лимит. Лимит планируется внедрять постепенно в течение нескольких лет.

При этом в состав иммобилизационных ЦБ предлагает включить не только вложения банков в экосистему, но и накопленные ранее на балансах активы, в том числе основные средства, вложения в недвижимость, а также активы, полученные по отступному. ЦБ отмечает, что иммобилизационные активы не генерируют предсказуемый денежный поток и не могут рассматриваться в качестве надежного обеспечения банковских обязательств.

"Мы получили очень много комментариев, встречались индивидуально с банками и с Ассоциацией, сейчас обрабатываем все эти вопросы. Планируем выпустить обновленный доклад, скорее всего, в начале октября, - сказал 16 сентября Данилов. - Какие-то вещи, наверное, готовы перенастроить относительно того, что мы изначально предлагали".

По его словам, ЦБ проведет опрос, чтобы оценить объем иммобилизованных активов, чтобы сделать полноценную калибровку и уже на базе этого принять решение о параметрах нового регулирования.

В частности, ЦБ, может, может скорректировать коэффициенты иммобилизации. Данилов отметил, что "цифры в отчете были просто иллюстративными, не боевые цифры", которые привели, чтобы "банки понимали, как будет работать сам инструмент". Конкретные цифры же будут зависеть от типов выделенных активов.

"Вторая вещь, о котором можно говорить уже сейчас, это активы, полученные банком в результате работы с проблемной задолженностью. Изначально мы заложили, что коэффициент иммобилизации будет увеличиваться в зависимости от того, как долго эти активы находятся на балансе. И если банки не успевает с ними разобраться, то они утилизируют этот лимит в большей степени. Мы изначально заложили три года, но получили от банков реакцию, что это может быть не всегда достаточно, чтобы успеть без каких-то потерь, эффективно поработать с этой задолженностью", - добавил Данилов.

Он отметил, что в международной практике срок работы с проблемными активами, полученными в качестве залога, составляет пять лет.

Банк России Александр Данилов АБР

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