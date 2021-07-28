Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:14Заразились
на 27.07В России 6 172 812+23 032В мире 195 286 042+570 930

ВТБ консолидировал 100% Запсибкомбанка

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ВТБ сообщил, что стал владельцем 100% Запсибкомбанка.

До этого ВТБ принадлежало 88,88% этой кредитной организации, 11,12% акций владели дочерние и аффилированные компании Запсибкомбанка.

В начале 2019 года ВТБ приобрел 71,8% Запсибкомбанка.

ВТБ планирует присоединить три дочерних банка - "Возрождение", Запсибкомбанк и Саровбизнесбанк - к санируемому БМ-банку после перевода их клиентов на платформу ВТБ. Впоследствии объединенный БМ-банк будет присоединен к ВТБ.

Запсибкомбанк по итогам I квартала 2021 года занял 81-е место по объему активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". ВТБ занимает 2-е место по размеру активов в этом рэнкинге.

ВТБ Запсибкомбанк

Новости

Wildberries не ждет негативного влияния украинских санкций на компанию

Wildberries не ждет негативного влияния украинских санкций на компанию

МВФ улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,4%

Путин потребовал от ЦБ и правительства координировать меры по борьбе с инфляцией

"Газпром" отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

"Газпром" отказался бронировать прерываемую транзитную мощность через Украину на август

ВТБ спас от хищения деньги 45 тысяч клиентов за полгода

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');