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РФПИ вложил в борьбу с коронавирусом 22 млрд рублей

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций вложил 22 млрд рублей в борьбу с пандемией коронавируса, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

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"Очень важная тема сегодняшней дискуссии - это быстрое реагирование на вызовы. И, безусловно, РФПИ очень быстро прореагировал, мы сразу посмотрели, как канализировать наш инвестиционный ресурс и ресурс наших международных партнерств для того, чтобы бороться максимально мощно с пандемией. Мы сразу проинвестировали в систему высоко эффективных быстрых тестов. Мы профинансировали первый в России препарат по борьбе с коронавирусом. И мы проинвестировали и выбрали самую, как нам казалось и до сих пор кажется, эффективную и безопасную вакцину в мире - это вакцина "Спутник V",- сказал Дмитриев на сессии "Партнерство против пандемии: антикризисные стратегии в медицине" в рамках ВЭФ-2021.

"На этих трех направлениях очень целенаправленно стали двигаться. (...) РФПИ вложил в эту работу, взяв на себя риски, 22 млрд рублей, не понимая до конца, как будет развиваться пандемия, насколько вакцина будет востребована. Работа инвесторов в сфере здравоохранения, безусловно, очень важна", - подчеркнул он.

Хроника коронавируса. Август.

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РФПИ коронавирус

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