В РФПИ сочли, что "Спутник Лайт" может стать бустером для любых COVID-вакцин

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российская вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт" может быть бустером для иностранных вакцин, в дальнейшем ее планируют использовать в этом качестве, заявил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Спутник Лайт" - это то, что может бустировать и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer", - сказал Дмитриев в ходе онлайн-выступления на Восточном экономическом форуме.

Дмитриев добавил, что "Спутник Лайт" является первым в мире официально зарегистрированным бустером.

"Наша дальнейшая стратегия в будущем - использование вакцины "Спутник Лайт", в которую РФПИ вложил 17 млрд руб., для того, чтобы не только обеспечивать ревакцинацию россиян, не только использовать ее как независимую вакцину, но и использовать ее как бустер для вакцин AstraZeneca и других", - отметил глава РФПИ.

Дмитриев добавил, что это не просто "пассивное заявление": в Аргентине ведутся соответствующие исследования. Они показали эффективность таких бустеров.

"Спутник Лайт" представляет собой первый компонент "Спутника V". Вакцина используется для массовой вакцинации против COVID-19 в России.