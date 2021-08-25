Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

РФПИ заявил о постепенном усилении защиты от COVID-19 после вакцины "Спутник V"

РФПИ заявил о постепенном усилении защиты от COVID-19 после вакцины "Спутник V"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Результаты исследования в Аргентине показали постепенное усиление защиты от коронавирусной инфекции в течение 6 месяцев после получения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

В РоссииИсследование показало, что "Спутник V" не вредит репродуктивному здоровьюЧитать подробнее

"Наши наблюдения показали, что защита усиливается в течение 6 месяцев после вакцинации вследствие созревания антител, что приводит к усилению антител против мутаций вируса, вызывающих иммунный побег", - приводятся выводы исследования в твиттере производителя вакцины.

Согласно наблюдениям аргентинских ученых, опубликованных в среду в виде препринта статьи на портале medRxiv, нейтрализующая сила антител значительно выросла спустя 4 месяца после вакцинации "Спутником V" по сравнению с показателем, полученным спустя 42 дня с момента получения прививки.

Исследование было проведено коллективом ученых из многочисленных институтов и медицинских учреждений Аргентины, включая Университет Буэнос-Айреса, а также американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Оно основано на анализе 1800 образцов сыворотки крови пациентов, привитых "Спутником V", полученных с января по август 2021 года. Медики исследовали сопротивляемость сыворотки к вариантам коронавируса, признанным ВОЗ вызывающими опасения - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", а также к штамму "лямбда" (variants of concern - VOCs), входящему в список вызывающих интерес (variant of interest - VOI).

Несмотря на постепенное сокращение общего количества специфических IgG - антител, направленных против Spike-белка коронавируса, их сопротивляемость выросла, особенно против вариантов "бета" и "гамма", показавших наибольшую склонность к "иммунному побегу" - способности избегать обнаружения иммунной системой зараженного, говорится в препринте статьи.

Ученые отмечают, что ряд других ранее проведенных исследований показал аналогичные результаты постепенного усиления антител, приобретенных после заболевания COVID-19.

Хроника 09 января 2020 года – 25 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Коронавирус COVID-19 РФПИ Спутник V Аргентина

Новости по теме

Новости

Китай попросил ВОЗ расследовать работу нескольких лабораторий США

Китай попросил ВОЗ расследовать работу нескольких лабораторий США

Что произошло за день: среда, 25 августа

ВОЗ заявила, что выяснить истоки коронавируса становится все труднее

Repsol впервые произвела авиационное биотопливо из промышленных отходов

США продлили сроки сбора комментариев в расследовании о нерыночности экономики РФ

США продлили сроки сбора комментариев в расследовании о нерыночности экономики РФ
Афганистан во власти талибов

Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ

Четыре российских самолета с эвакуируемыми вылетели из Кабула в РФ
Афганистан во власти талибов

В Кабуле впервые за десять дней открылись банки

Афганистан во власти талибов

Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана

Около тысячи человек получили разрешение на въезд в РФ из Афганистана
Афганистан во власти талибов

Противники талибов в Панджшере не собираются прекращать сопротивление

Противники талибов в Панджшере не собираются прекращать сопротивление
Пандемия коронавируса

ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения COVID в мире

ВОЗ сообщила о стабилизации темпов распространения COVID в мире
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');