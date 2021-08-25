РФПИ заявил о постепенном усилении защиты от COVID-19 после вакцины "Спутник V"

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Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Результаты исследования в Аргентине показали постепенное усиление защиты от коронавирусной инфекции в течение 6 месяцев после получения российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил в среду Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"Наши наблюдения показали, что защита усиливается в течение 6 месяцев после вакцинации вследствие созревания антител, что приводит к усилению антител против мутаций вируса, вызывающих иммунный побег", - приводятся выводы исследования в твиттере производителя вакцины.

Согласно наблюдениям аргентинских ученых, опубликованных в среду в виде препринта статьи на портале medRxiv, нейтрализующая сила антител значительно выросла спустя 4 месяца после вакцинации "Спутником V" по сравнению с показателем, полученным спустя 42 дня с момента получения прививки.

Исследование было проведено коллективом ученых из многочисленных институтов и медицинских учреждений Аргентины, включая Университет Буэнос-Айреса, а также американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Оно основано на анализе 1800 образцов сыворотки крови пациентов, привитых "Спутником V", полученных с января по август 2021 года. Медики исследовали сопротивляемость сыворотки к вариантам коронавируса, признанным ВОЗ вызывающими опасения - "альфа", "бета", "гамма" и "дельта", а также к штамму "лямбда" (variants of concern - VOCs), входящему в список вызывающих интерес (variant of interest - VOI).

Несмотря на постепенное сокращение общего количества специфических IgG - антител, направленных против Spike-белка коронавируса, их сопротивляемость выросла, особенно против вариантов "бета" и "гамма", показавших наибольшую склонность к "иммунному побегу" - способности избегать обнаружения иммунной системой зараженного, говорится в препринте статьи.

Ученые отмечают, что ряд других ранее проведенных исследований показал аналогичные результаты постепенного усиления антител, приобретенных после заболевания COVID-19.