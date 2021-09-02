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В Минфине заявили о снижении рисков на рынке ипотеки в РФ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Риски на рынке ипотеки в России снизились, считает замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Конечно, риски снизились за счет того, что повысилась ставка по программе льготной ипотеки. В целом мы, конечно, видим, что рынок становится сейчас несколько более здравым в этом смысле. Ажиотаж, который был в последние два года, к счастью, прошел. Но будем наблюдать, как будет дальше", - сказал он журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).

В июле 2021 года правительство продлило программу льготной ипотеки до июля 2022 года, повысив при этом ставку на 0,5 процентного пункта, до 7%, и установив максимальную сумму кредита на уровне 3 млн рублей для всех регионов.

Ранее о том, что риски перегрева ипотечного рынка снизились из-за изменения условий госпрограммы и повышения макропруденциальных надбавок с 1 августа 2021 года в части выдач ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (от 15% до 20%), сообщал и Банк России.

"Понятно, что ипотека - это, конечно, очень удобная и полезная вещь, но брать ипотеку должны только те люди, которые реально могут себе позволить ее обслуживать", - отметил Моисеев. По его мнению, проблема заключается в том, что граждане порой оформляют ипотеку бОльшего размера, чем тот, который они могут себе позволить.

"Поэтому, к сожалению, мы наблюдаем ситуацию, когда люди берут кредит, потому что "деньги нужны сейчас", а как будем отдавать - "подумаем потом". В ипотеке это меньше распространено, чем в потребкредитах, но все равно случается. И в этом смысле такая структурная проблема остается. Но с точки зрения именно рынка сейчас ситуация намного лучше, чем она была еще полгода назад", - заключил замминистра финансов.

Согласно данным ЦБ РФ, ипотечное кредитование в июле замедлилось по сравнению с июнем, по предварительным данным, до 2% после 3%, что в значительной степени обусловлено ужесточением условий программы льготной ипотеки: в июле в ее рамках было выдано 54 млрд рублей против 185 млрд рублей в июне. Но часть снижения, вероятно, была компенсирована выдачами семейной ипотеки после расширения программы с 1 июля на семьи с одним ребенком, также указывал регулятор.

Минфин РФ Алексей Моисеев

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