Льготную ипотеку, в том числе для семей с одним ребенком, в РФ продлят до конца 2023 года

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Правительство продлит льготную семейную ипотеку до конца 2023 года, она будет распространена на семьи с одним ребенком, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"По поручению президента правительство продлевает льготную семейную ипотеку. Программа должна была закончиться примерно через полтора года. Теперь она будет действовать до конца 2023 года", - сказал премьер в ходе заседания правительства.

Он отметил, что воспользоваться ипотекой можно будет уже при рождении в семье первенца.

Премьер добавил, что с помощью этой программы молодые семьи смогут купить собственное жилье под 6% годовых. Использовать кредит можно на покупку квартиры или строительство частного дома.

"Льготная ставка будет действовать в течение всего срока займа. Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов - до 1 трлн 700 млрд рублей", - сказал Мишустин.