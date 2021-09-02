Минэнерго прогнозирует рост электропотребления в России на 2% к 2019 году

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики прогнозирует незначительный рост электропотребления в России по итогам 2021 года к уровню 2019 года - на 2%, сообщил на ВЭФ-2921 глава ведомства Николай Шульгинов.

"Потребление идет выше прошлого года, сегодня в целом по России рост на 5,5%. Это было ожидаемо, но итоговые показатели будут зависеть от потребления в оставшиеся месяцы", - уточнил он.

"В этом году были такие температурные рекорды, что на юге России максимум потребления иногда превышал зимние пики. Уже похолодало в европейской части России, в Сибири. Кроме того, идет восстановление экономики и спроса. Это приводит к росту энергопотребления, соответственно, увеличению выработки электрической энергии", - добавил министр.

В августе потребление электроэнергии в России составило 83,5 млрд кВт.ч, что на 6,4% больше августа 2020 года, сообщили журналистам в Минэнерго.

Выработка в этот период увеличилась на 7,5%, до 85,8 млрд кВт.ч.

За январь-август потребление составило 719,8 млрд кВт.ч, выработка - 734,8 млрд кВт.ч.

"Системный оператор" (публикует данные также по потреблению в единой энергосистеме) и Росстат (раскрывает данные по выработке разных типов станций) пока не раскрывали данные за эти периоды.

Как сообщил ранее "Росэнергоатом", российские АЭС в январе-августе 2021 года увеличили выработку электроэнергии на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 142,9 млрд кВт.ч