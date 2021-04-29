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Специалисты отметили восстановление энергопотребления в РФ до доковидного уровня

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - АО "Системный оператор" наблюдает восстановление потребления в целом в РФ и по отраслям до доковидного уровня, сообщил на совещании по итогам осенне-зимнего периода глава компании Федор Опадчий.

"Мы наблюдаем рост потребления относительно первого квартала 2020 года и по сравнению с 2019 годом. Мы видим явное восстановление электропотребления выше предыдущих периодов", - сказал он.

По его словам, восстановление идет по всем энергосистемам, за исключением Средней Волги и Урала, где фиксируется снижение потребления нефтяной промышленностью. "Восстанавливается машиностроение, алюминиевые заводы, возвращается транспорт (РЖД), предприятия химии и металлургии к доковидным значениям", - заключил Опадчий.

Как сообщалось, в январе-марте энергопотребление в целом по России увеличилось на 3,9% в сравнении с январем-мартом 2020 г., до 301,5 млрд кВт.ч (без учета дополнительного дня високосного 2020 года - рост на 5%). Непосредственно в ЕЭС оно составило 296,9 млрд кВт.ч (+3,9%, или +5,1% без учета високосного года).

"Системный оператор" управляет объектами в составе Единой энергосистемы (ЕЭС) России. 100% акций компании принадлежит государству.

Системный оператор Федор Осадчий

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