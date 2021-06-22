Энергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жары

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Потребление электроэнергии в России во вторник обновило свой максимальный летний показатель, сообщил "Системный оператор".

Новая планка зафиксирована на уровне 122,684 ГВт. Это на 2,307 ГВт больше предыдущего рекорда, зафиксированного 21 июня 2019 года.

Самый высокий показатель в разрезе территориальных энергосистем за последние дни показала ОЭС Центра (Центральный и Северо-Западный федеральные округа) с максимумом в 30,101 ГВт (на 1,069 ГВт больше предыдущего значения).

В энергосистеме Москвы и области максимум был также зафиксирован 22 июня - на уровне 13,788 ГВт (на 736 МВт выше предыдущего значения). "На рост показателя повлияло увеличение потребления мощности на вентиляцию и кондиционирование", - поясняется в сообщении "СО ЕЭС".

Как заявил первый зампред правления оператора Сергей Павлушко (его слова приводятся в сообщении), "в условиях высокого уровня потребления мощности и на фоне летней ремонтной кампании на объектах электроэнергетики Единая энергетическая система России функционирует стабильно".

"При подготовке к прохождению летнего максимума нагрузки 2021 года специалистами "Системного оператора" проведен расчет прогнозного значения максимума потребления мощности в ЕЭС России для наименее благоприятных температурных условий. В соответствии с прогнозом, по командам "Системного оператора" заблаговременно сформирован резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения максимума нагрузки", - сказал он.

Ранее во вторник Минэнерго сообщило, что потребление электроэнергии в России с начала лета увеличилось на 5,8% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Сейчас и в европейской части России, и в целом "наблюдается положительная динамика" как в сравнении с 2020 годом, так и с 2019, "в том числе при исключении температурного влияния и дополнительного дня високосного года", пояснялось в комментарии замглавы ведомства Евгения Грабчака.

"С начала года энергопотребление увеличилось на 4,8% по сравнению с 2020 годом, при этом без учета дополнительного дня високосного года рост составил 5,5%, а при равных температурных условиях - плюс 3,7%", - отметил он.

Высокая температура воздуха является одним из факторов роста потребления. "На этой неделе прогнозируем увеличение потребления мощности на 4 ГВт", - отмечается в комментарии.

"Системный оператор" осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергообъектами в составе ЕЭС России. 100% акций принадлежит государству.