"Газпром" снова занял первое место по капитализации в России

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Капитализация "Газпрома" достигла 7,4309 трлн рублей, компания поднялась на первое место в России по уровню рыночной капитализации, потеснив Сбербанк, капитализация которого с учетом привилегированных акций составила 7,4307 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", смена лидера по уровню рыночной капитализации произошла вследствие разной динамики акций "Газпрома" и Сбербанка.

Так, если ценные бумаги газового концерна в последние дни активно растут на фоне высоких цен на газ, сильной финансовой отчетности компании и снижения рисков в отношении "Северного потока 2" (на торгах в четверг акции прибавляют в цене около 0,9%), то котировки обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка снижаются вечером 2 сентября на 0,9-1,3%.

"Газпром" и Сбербанк периодически меняют друг друга на первой строчке рейтинга по уровню рыночной капитализации.