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Сбербанк вернул лидерство по капитализации в РФ после дивидендной отсечки "Газпрома"

Сбербанк вернул лидерство по капитализации в РФ после дивидендной отсечки "Газпрома"
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Капитализация Сбербанка с учетом привилегированных акций в начале торгов среды составила 6,811 трлн рублей, и этот банк поднялся на первое место по уровню рыночной капитализации на российском фондовом рынке. С лидирующей позиции Сбербанк потеснил "Газпром", капитализация которого опустилась до 6,705 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", смена лидера по уровню рыночной капитализации на российском рынке произошла вследствие дивидендной отсечки в акциях "Газпрома" на Московской бирже с учетом расчетов "Т+2" (дивиденды за 2020 год - 12,55 рубля на акцию). Таким образом, ценные бумаги газовой компании упали в начале торгов 14 июля на 3,6% к закрытию основных торгов вторника.

Вместе с тем снижение обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка в начале торгов среды составило всего 0,2-0,3% на фоне некоторого ухудшения ситуации на мировых рынках капитала.

Сбербанк Газпром

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