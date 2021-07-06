"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на фондовом рынке РФ

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Капитализация "Газпрома" достигла 6,913 трлн рублей, и эта компания поднялась на первое место в России по уровню рыночной капитализации, следует из данных "Московской биржи".

С лидирующей позиции "Газпром" потеснил Сбербанк, капитализация которого в начале торгов вторника составила 6,908 трлн рублей.

Смена лидера по уровню рыночной капитализации на фондовом рынке России произошла благодаря активному росту акций "Газпрома" в последние несколько дней, в результате которого бумаги обновили максимум с лета 2008 года.

Позитивной динамике акций "Газпрома" способствуют ожидания инвесторов заметного улучшения финансовых показателей компании в 2021 году на фоне высоких цен на газ и соответственно рост дивидендных выплат по итогам этого года. При этом ценные бумаги Сбербанка после дивидендной отсечки за 2020 год, состоявшейся еще в первой половине мая, демонстрируют в целом боковую динамику.