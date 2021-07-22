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"Газпром" вновь стал лидером по капитализации в РФ, обогнав Сбербанк

"Газпром" вновь стал лидером по капитализации в РФ, обогнав Сбербанк
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Капитализация "Газпрома" в начале торгов четверга достигла 6,697 трлн рублей, и эта компания поднялась на первое место в России по уровню рыночной капитализации, следует из данных Московской биржи. С лидирующей позиции "Газпром" потеснил Сбербанк, капитализация которого с учетом привилегированных акций составила 6,641 трлн рублей.

Смена лидера по уровню рыночной капитализации на фондовом рынке России произошла благодаря активному росту акций "Газпрома", отмечаемому в последние два дня на новостях о "Северном потоке 2" (в начале торгов 22 июля акции компании прибавляют в цене более 2%). Позитивной динамике акций "Газпрома" способствуют также ожидания инвесторов заметного улучшения финансовых показателей компании в 2021 году на фоне высоких цен на газ и соответственно роста дивидендных выплат по итогам этого года. При этом ценные бумаги Сбербанка демонстрируют лишь небольшую позитивную динамику (+0,5-0,6%).

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе состоявшегося в среду телефонного разговора выразили удовлетворение приближающимся завершением строительства газопровода "Северный поток 2", сообщила пресс-служба Кремля. "Лидеры удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток 2". Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Меркель в свою очередь проинформировала российского лидера об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. "Владимир Путин дал соответствующие комментарии", - отметила пресс-служба.

В среду, 21 июля, замгоссекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что подготовленное США и ФРГ соглашение предусматривает готовность Берлина принимать меры в случае, если Россия будет использовать поставку энергоносителей для оказания давления на другие страны либо предпринимать агрессивные действия против Украины. "Еще один аспект этого соглашения - поддержка продления соглашения между РФ и Украиной о транзите. Как вы знаете, его срок действия истекает в 2024 году. Мы будем добиваться, используя рычаги влияния, чтобы его продлили на 10 лет", - сказала она на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам.

Газпром Сбербанк Северный поток 2

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