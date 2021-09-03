РусГидро рассматривает проекты возведения 4 противопаводковых ГЭС на Амуре

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" рассматривает возможность строительства четырёх противопаводковых ГЭС общей мощностью 1,6 ГВт на Дальнем Востоке, рассказал в рамках ВЭФ-2021 член правления компании Роман Бердников.

Речь идёт о станциях в бассейне Амура - Нижне-Зейской, Нижне-Ниманской, Селемджинской и Гилюйской ГЭС, отметил он.

На Дальнем Востоке идёт устойчивый рост энергопотребления. Среднегодовой прирост до 2031 года оценивается в 3-2,2%, привёл данные Бердников.

Таким образом, реализация этих проектов даст не только противопаводковый эффект, но и позволит покрыть перспективный рост спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке, заявил топ-менеджер.

В начале августа власти Хабаровского края из-за угрозы подтоплений населенных пунктов, расположенных вдоль Амура, ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах региона, в том числе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".