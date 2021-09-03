Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

РусГидро рассматривает проекты возведения 4 противопаводковых ГЭС на Амуре

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" рассматривает возможность строительства четырёх противопаводковых ГЭС общей мощностью 1,6 ГВт на Дальнем Востоке, рассказал в рамках ВЭФ-2021 член правления компании Роман Бердников.

VI Восточный экономический форум

Речь идёт о станциях в бассейне Амура - Нижне-Зейской, Нижне-Ниманской, Селемджинской и Гилюйской ГЭС, отметил он.

На Дальнем Востоке идёт устойчивый рост энергопотребления. Среднегодовой прирост до 2031 года оценивается в 3-2,2%, привёл данные Бердников.

Таким образом, реализация этих проектов даст не только противопаводковый эффект, но и позволит покрыть перспективный рост спроса на электроэнергию на Дальнем Востоке, заявил топ-менеджер.

В начале августа власти Хабаровского края из-за угрозы подтоплений населенных пунктов, расположенных вдоль Амура, ввели режим чрезвычайной ситуации в нескольких районах региона, в том числе в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

ПАО "РусГидро" объединяет 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2020 года - Росимущество (61,73%). Долей в 12,95% владеет ВТБ, еще около 5% принадлежит "Русалу".

ВЭФ Амур РусГидро

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ поднялся к новой вершине 4000 пунктов по индексу МосБиржи

ЦБ убрал точные даты публикации комментариев по инфляции из графика

Активность розничных инвесторов на рынке акций РФ усилилась к концу лета

"Газпром" снова занял первое место по капитализации в России

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Курс биткойна поднялся выше $50 тысяч

Крымская "Солнечная долина" наладила выпуск игристых вин

Крымская "Солнечная долина" наладила выпуск игристых вин

Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума

Международные резервы России за неделю выросли до нового абсолютного максимума
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');