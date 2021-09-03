Власти Магаданской области договорились с РусГидро о строительстве ЛЭП

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Магаданской области Сергей Носов в ходе встречи с генеральным директором ПАО "РусГидро" Виктором Хмариным на полях Восточного экономического форума договорились о строительстве линии электропередачи до поселка Талая, где идет реконструкция объектов бальнеологического курорта и построен круглогодичный тепличный комплекс.

Во встрече также принял участие инвестор этих проектов, первый заместитель председателя Магаданской областной думы Александр Басанский, сообщает пресс-служба регионального парламента.

"Для технологического присоединения поселка Талая к энергосистеме региона требуется ЛЭП протяженностью 30 км и подстанция. Сегодня электроснабжение населенного пункта обеспечивает дизельная электростанция, что ставит под угрозу надежность электроснабжения жителей, предприятий и учреждения поселка, ограничивает реализацию инфраструктурных и инвестиционных проектов", - сказано в сообщении.

В 2021 году в Талой начал работу одноименный круглогодичный тепличный комплекс, а также идет реконструкция санатория.

"Присоединение Талой к энергосистеме региона - давний и крайне важный для нашей территории вопрос. Сейчас удалось достичь договоренности. Предполагаем, что до конца 2022 года за счет областных и федеральных средств ЛЭП будет построена, и начнется стабильное и бесперебойное электроснабжение поселка. Рассчитываем, что строительство начнется в ближайшее время", - цитирует пресс-служба слова Басанского.

Бальнеологический курорт "Талая" расположен в Магаданской области в долине речки Талая, в 256 км от города Магадан и 30 км от поселка Талая Хасынского района, на склоне Колымского хребта. Комплекс ориентирован на пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы, болезнями суставов, женской половой системы, желудочно-кишечного тракта.

В апреле 2021 г. сообщалось, что в поселке Талая стартовал первый на Дальнем Востоке проект по выращиванию клубники в теплицах в промышленных объемах. Круглогодичный агропромышленный комплекс "Талая" - единственная за Уралом теплица пятого поколения.