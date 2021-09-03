Росатом создаст Большой СМП, объединяющий территориальные воды от Норвегии до КНДР

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" планирует создание Большого северного морского пути (БСМП), объединяющего территориальные воды от Норвегии до КНДР, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в ходе ВЭФ-21.

"Большой северный морской путь понимается нами следующим образом: во-первых, территориально - это транспортный морской коридор объединяющий территориальные воды, исключительную экономическую зону Российской Федерации от морской государственной границы с Норвегией в Баренцевом море до морской государственной границы с Корейской народной демократической республикой на востоке. В эту акваторию естественно входит и территориальная содержательность Северного морского пути, как отдельного федерального проекта", - сообщил топ-менеджер.

"Оговорюсь, что мы ни в коем случае не подвергаем сомнению достижения задач, поставленных президентом в рамках Северного морского пути - это выход на 80 млн тонн в 2024 г.", - сказал Лихачев, отметив, что к этой компетенции, добавляется еще как минимум две новых составляющих - это внутренний каботаж и развитие транзитных перевозок.

"Предварительные оценки нам говорят о том, что в данном случае мы можем удвоить перевозки по Северному морскому пути в горизонте до 2030 г., а после 2035 г. выйти на суммы грузопотоков по Большому СМП до 250 млн тонн", - сказал Лихачев.

От также сообщил, что дорожную карту Большого северного морского пути "Росатом" планирует представить на Арктическом форуме в апреле 2022 г.

Ранее в пятницу в ходе ВЭФ-21, "Росатом" и Минвостокразвития России подписали соглашение о сотрудничестве при развитии БСМП.