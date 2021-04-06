KAZ Minerals вложит в строительство ГОКа на Чукотке 570 млрд рублней

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Инвестиции ООО "ГДК "Баимская" (входит в группу KAZ Minerals) в строительство ГОКа для освоения Баимской рудной зоны на Чукотке составят 570 млрд рублей, сообщил вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Он сказал это после того, как соглашение о предоставлении ГДК "Баимская" статуса резидента ТОР "Чукотка" подписали глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и председатель совета директоров ГДК "Баимская" Олег Новачук.

"570 млрд рублей инвестиций, 1 трлн рублей поступлений в бюджет за время жизни проекта. Создание около 3 тысяч рабочих мест. Такие параметры проекта, который фактически преобразует экономику Чукотки, делает ее самодостаточной", - сказал Трутнев.

Мощность ГОКа составит 70 млн тонн руды в год (1,4 млн тонн в год медного концентрата).

Наряду с налоговыми льготами для резидентов ТОР (сниженные до 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые 5 лет) инвестор сможет воспользоваться понижающим коэффициентом по налогу на добычу полезных ископаемых в течение 10 лет.

Предполагается, что комбинат будет запущен в работу к 2027 году, а в 2028 году выйдет на проектную мощность.

ГОК будет производить медный и молибденовый концентраты, содержащие, медь, золото и серебро в первом случае, и молибден - во втором.

"Проект предполагает последовательное освоение Баимской лицензионной площади посредством строительства и ввода в эксплуатацию добывающих и обогатительных мощностей. Баимский ГОК станет одним из наиболее технологически оснащенных в мире, при производстве продукции будут применяться наиболее современные технологии", - сказал через пресс-службу Трутнева Новачук.

Также планируется строительство круглогодичного порта и строительство всесезонной автомобильной дороги, которая свяжет Баимский ГОК с городом Билибино и портом.

Энергоснабжение проекта будет осуществляться с использованием электростанций на базе атомных энергоблоков. Энергоблоки построят на деньги "Росатома", линии электропередачи - на средства федерального бюджета.

"Вчера (в понедельник - ИФ) у нас была возможность познакомиться с пришедшей ПАТЭС в Певеке. Станция работает. Она обеспечит электроэнергией проекты Баимской рудной зоны. Только там будет не один блок плавучей атомной электростанции, а три блока. Мы подробно обсуждали сроки и остальные аспекты, необходимые для этого", - сказал Трутнев.

Баимская медно-порфировая площадь с входящим в нее золоторудным месторождением Песчанка была приобретена компанией ГДК "Баимская" на аукционе в 2008 году.

Казахстанская KAZ Minerals в августе 2018 года заключила соглашение о покупке медного проекта "Баимский" (принадлежал структуре Романа Абрамовича и его партнерам) в Чукотском АО за $900 млн денежными средствами и акциями. Сумма включает вознаграждение в $675 млн ($436 млн и 22,3 млн новых акций KAZ Minerals) за 75% и отложенный платеж в $225 млн (акциями или деньгами в зависимости от реализации проекта) за оставшуюся долю. В январе 2019 года KAZ Minerals сообщила о первоначальном завершении сделки по приобретению месторождения. В июне 2020 года компания увеличила предполагаемый капитальный бюджет этого проекта с $5,5 млрд до $7 млрд, в ноябре 2020 года - до $8 млрд.

KAZ Minerals - один из ведущих производителей меди в Казахстане, производит также цинк, серебро и золото в качестве попутной продукции.