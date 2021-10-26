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Wildberries тестирует беспилотники для доставки заказов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries сообщил, что в октябре начал тестировать в Подмосковье беспилотники для доставки некрупных заказов. Испытания продолжатся в Татарстане совместно с "Иннополисом".

Ритейлер допускает, что задействует дроны для доставки товаров в труднодоступные районы.

"Кроме того, дроны интересны нам и с точки зрения реализации наших новых эко-инициатив", - отметили в пресс-службе компании.

Беспилотные летательные аппараты работают как на бензиновом двигателе, так и с помощью перезаряжаемого аккумулятора, в зависимости от модели дрона. Дальность их полета достигает 300 км. Максимальная полезная нагрузка может составлять около 200 кг.

DHL в сентябре 2014 года объявила, что запускает в США доставку дронами почтовых отправлений массой до 1,2 кг. Дроны давно тестировал Amazon, а в сентябре 2020 года получил разрешение американского авиационного регулятора на доставку заказов беспилотниками. Uber в 2018 году собирался через три года запустить доставку еды дронами.

"Почта России" начала тестировать беспилотники в апреле 2018 года, при первом запуске дрон через несколько секунд после взлета врезался в дом и упал.

WildberriesЮ Московская область Иннополис Татарстан

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