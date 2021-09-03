Облигации ДОМ.РФ направят на постройку жилья и соцобъектов в Якутии

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - АО "ДОМ.РФ" с помощью инфраструктурных облигаций привлечет более 3 млрд рублей для финансирования строительства жилья в Якутии.

Соответствующий меморандум в рамках ВЭФ-2021 подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и глава Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба компании.

"Инфраструктурные облигации позволят реализовать в Якутии два крупных проекта комплексного строительства общей площадью 359,7 тыс. кв. м: в Якутске - квартал "Воинская часть" (проект "Звездный") площадью 264,8 тыс. кв. м и в Нерюнгри - квартал "Р" площадью 94,9 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Так, в рамках меморандума в квартале "Воинская часть" планируется построить школу на 990 мест, две допгруппы детского сада, а также поликлинику на 600 посещений.

В Нерюнгри же возведут детский сад на 250 мест и объекты инженерной инфраструктуры.

По словам Виталия Мутко, ДОМ.РФ готов предложить республике и другие инструменты, включая проектное финансирование и проекты арендного жилья.

Как сообщалось, с помощью облигаций ДОМ.РФ можно будет финансировать дорожную, инженерную и социальную инфраструктуру в рамках проектов жилищного строительства, а также общегородскую инфраструктуру. Предполагается, что механизм станет одним из важнейших источников привлечения частных инвестиций в строительную отрасль и будет способствовать достижению показателей национального проекта "Жилье и комфортная городская среда".