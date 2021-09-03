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Гостиничный комплекс за 1,5 млрд рублей построят в Якутске

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Ростуризма Зарина Догузова на полях Восточного экономического форума анонсировали масштабный инвестиционный проект строительства в Якутске гостиничного комплекса на 180 номеров, сообщает пресс-служба правительства республики.

VI Восточный экономический форум

"Комплекс будет построен на улице Чернышевского - на территории бывшей городской бани. Его стоимость оценивается почти в 1,5 млрд рублей. Инвестором проекта выступит компания Cosmos Hotel Group", - говорится в сообщении.

Власти Якутии обуславливают строительство гостиницы 4* ростом объемов въездного и внутреннего туризма. Планируется, что проект позволит удовлетворить растущий спрос.

"Безусловно, появление современных гостиниц в Якутске - это требование времени. И мы говорим не только о реализации туристического потенциала Якутии, но и о развитии столицы республики как современного города с хорошей городской средой", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Строительство гостиницы поддержано на федеральном уровне, предполагается получение льготного финансирования по линии Ростуризма.

"Проект станет опорной точкой туристско-рекреационного кластера "Лена", который входит в Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока", - отмечается в релизе.

Cosmos Hotel Group - портфельная компания АФК "Система" в сфере гостиничного бизнеса, является одним из крупнейших гостиничных операторов в России с номерным фондом более 6,5 тысяч номеров.

ВЭФ Ростуризм Зарина Догузова Якутия Айсен Николаев

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