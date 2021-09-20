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Правительство к октябрю составит прогноз рисков, связанных с декарбонизацией

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Российское правительство к 1 октября разработает основные параметры возможностей и рисков декарбонизации для российской экономики, заявил премьер-министру Михаилу Мишустину первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, речь идет о долгосрочном прогнозе с горизонтом до 2050 года, который станет основой разработки и принятия решений властями.

"С его учетом соответствующая рабочая группа сформирует операционный план действий. До конца года этот план будет утвержден", - сказал чиновник.

В прогноз войдут такие параметры, как энергобаланс, углеродный баланс, макроэкономические параметры, темпы роста ВВП, параметры торговли, инвестиции, рост реальных доходов населения и другие.

Кроме того, готовя экономику к глобальному энергопереходу, правительство намерено разработать систему мер поддержки, в том числе налоговых, чтобы стимулировать бизнес внедрять "зеленые" технологии и сокращать выбросы, сказал также Белоусов.

"Необходимо настроить регуляторику - систему мер поддержки и налоговых стимулов, стимулировать компании к модернизации и переходу на "зеленые" технологии, к сокращению выбросов. Хочу отметить, что это небыстрый, плавный процесс, будем работать здесь совместно с бизнесом", - отметил первый вице-премьер.

По его словам, это лишь одно из десяти направлений работы по подготовке российской экономики к условиям низкоуглеродного развития.

Белоусов назвал еще несколько направлений этой работы: добиться безусловного международного признания мер, которые базируются на технологических и природных преимуществах России, в том числе так называемой поглощающей способности лесов, ускорить технологическую модернизацию отраслей экономики, в том числе посредством внедрения наилучших доступных технологий, активно реализовывать имеющиеся технологические преимущества в виде прорывных технологий (выработка и использование водорода, атомная и гидроэнергетика, технологии углехимии, сбора и хранения углеводорода, климатические проекты в сфере лесного и сельского хозяйства).

По ключевым направлениям в правительстве будут созданы специальные рабочие группы, которые будут курировать вице-премьеры, их общую координацию будет осуществлять Белоусов.

Андрей Белоусов Михаил Мишустин правительство

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