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В РФ планируют расширить программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о планах расширения программы льготной ипотеки под 2% для жителей Дальнего Востока.

"С 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2% для многих семей и тех, кто строит свой дом в том числе на участке, полученном по программе "Дальневосточный гектар". Около 24 тысяч семей уже смогли решить свои жилищные вопросы с помощью такого кредита", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его словам, "есть предложение расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счет других категорий и других специалистов, нужных на Дальнем Востоке". "В самое ближайшее время рассмотрим это", - заявил президент.

Путин отметил, что стоимость жилья на Дальнем Востоке за последнее время подросла, а на рынке не хватает достойных предложений.

Он подчеркнул, что к 2024 году объем жилищного строительства на Дальнем Востоке должен вырасти в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом. "Прошу правительство вместе с руководителями регионов проработать дополнительные решения по стимулированию жилищного строительства", - сказал он.

Владимир Путин Дальний Восток ВЭФ

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