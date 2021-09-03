Греф считает потенциал ускорения инфляции ограниченным

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк не спешит повышать ставки, в первую очередь по кредитам, так как считает потенциал ускорения инфляции ограниченным, сообщил журналистам на ВЭФ-2021 президент - председатель правления банка Герман Греф.

Он напомнил, что Сбербанк недавно повысил ставку по одному из депозитных продуктов для физлиц. Кроме того, у банка значительная часть портфеля кредитов юрлицам (свыше 40%) предоставлена по плавающей ставке, ценовые условия по этим ссудам меняются автоматически в зависимости от решений Банка России.

"По остальным ставкам все-таки исходя из того, что мы видим такой ограниченный потенциал инфляции, мы не спешим с поднятием ставок, в первую очередь на активной стороне, но будем смотреть дальше за ситуацией, как она будет развиваться", - сказал Греф.

Банк России на фоне ускорения инфляции и усиления проинфляционных рисков сделал первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики в марте 2021 года, повысив ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4,5% с исторического минимума в 4,25%. В апреле регулятор повысил ее еще на 50 б.п. - до 5%, в июне на очередные 50 б.п. - до 5,5%, в июле - сразу на 100 б.п. - до 6,5%.

Глава Сбербанка подчеркнул, что ускорение инфляции в 2021 году произошло во многом из-за роста спроса и восстановительного увеличения экономики, социальных выплат.

"Тем не менее, по нашим ощущениям, все-таки мы пик инфляции в этом году пройдем", - заявил Греф.