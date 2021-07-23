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Набиуллина допустила, что повышение ставки в пятницу станет последним в цикле

Набиуллина допустила, что повышение ставки в пятницу станет последним в цикле
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сегодняшнее повышение ставки может стать последним в нынешнем цикле, но это не предопределено, есть разные варианты, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Мы здесь не можем сказать определенно, это не исключено, но не предопределено", - заявила Набиуллина, отвечая на вопрос о том, будет ли данное повышение ставки последним в нынешнем цикле.

"Условия, при которых это (повышение ставки - ИФ) действительно может стать последним с целью ужесточения политики - это снижение устойчивых факторов компонентов инфляции и устойчивое снижение инфляционных ожиданий", - пояснила глава ЦБ.

Она так же отметила, что ЦБ не рассматривал на этом заседании совета директоров вариант повышения ставки на 25 базисных пунктов "с учетом тех тенденций в инфляции, инфляционных ожиданий и нашего прогноза по инфляции". "Мы рассматривали варианты 50, 75 и 100", - заявила Набиуллина.

Ранее в пятницу стало известно, то Банк России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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