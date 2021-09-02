В Банке России ждут снижения инфляции в IV квартале

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк России по-прежнему считает, что годовая инфляция находится на плато, ждет начала ее снижения в четвертом квартале 2021 года по мере выхода из базы расчетов исторически высоких цифр октября-декабря 2020 года, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, более детальный взгляд в отношении баланса рисков для базового прогноза будет сформулирован советом директоров по итогам заседания по ставке 10 сентября.

Инфляция в России, по прогнозу ЦБ, в 2021 году составит 5,7-6,2%, в 2022 году - 4,0-4,5%, в 2023 году - 4%.

"Цифра 4-4,5% (на 2022 год - прим. ИФ) предполагает, что текущий рост цен, то есть сезонно сглаженная месячная инфляция во второй половине следующего года, на самом деле, в течение большей части следующего года будет уже находиться вблизи 4% - в сезонно сглаженном аннуализированном выражении", - добавил Заботкин.

"В силу того, что сейчас инфляция приближается к цели сверху, мы объективно полагаем, что с точки зрения количественного выражения годовой инфляции на конец следующего года это, скорее, будет диапазон, который чуть-чуть смещен вверх от 4%", - добавил он.