Греф счел, что Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи

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Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Крупнейшему российскому онлайн-ритейлеру Wildberries будет сложно удержать разные комиссии на платежи, осуществляемые российскими и международными платежными системами, дифференциацию стоит проводить без дискриминации каких-либо игроков, считает президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках ВЭФ-2021.

"Знаете, уже были попытки введения вот такой дифференцированной комиссии. Но насколько я помню, "Победа" продержалась примерно год. Все-таки эту всю историю, на мой взгляд, будет тяжело удержать. Поэтому нужно разговаривать со всеми игроками. Правила дифференциации все-таки нужно проводить по каким-то другим критериям и так, чтобы никто не подвергался дискриминации", - подчеркнул Греф.

Лоукостер "Победа" в 2016 году ввел дифференцированные комиссии. Тогда авиакомпания взимала сбор за обработку платежа, который составлял 2%, при оплате услуг банковской картой. "Победа" не брала комиссию при оплате наличными в терминалах аэропорта "Внуково".

Wildberries с 16 августа начал делать "скидку" на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "Мир", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. При этом при оплате Visa Inc. и Mastercard Inc. комиссия останется на ранее установленном уровне - до 2% от стоимости товара.

Такое решение онлайн-ритейлера вызвало вопросы у иностранных платежных систем Visa и Mastercard. Wildberries заявил, что Visa и Mastercard устанавливают "слишком высокие" тарифы и диктуют свои условия бизнесу. Платежные системы ответили, что такие действия Wildberries - ограничение конкуренции.