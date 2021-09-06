Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

В Nordgold заверили, что рудник в Гвинее работает в обычном режиме

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рудник Nordgold в Гвинее - Lefa - продолжает работать в обычном режиме, сообщили в компании.

Там подчеркнули, что на сегодняшний день политическая ситуация в стране не влияет на Nordgold.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде. Позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

В Lefa Nordgold принадлежит 85%, 15% проекта в соответствии с законодательством страны получила Гвинея.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова.

Гвинея Nordgold

Новости по теме

Новости

Последняя труба сварена на стройке второй нитки "Северного потока 2"

ФНБ в августе вырос на 259,9 млрд рублей

ФНБ в августе вырос на 259,9 млрд рублей

Рязанские "Магнит" и "Пятерочку" заподозрили в завышении цен на овощи

Цена газа в Европе перевалила за $650/тыс. кубометров

Цена алюминия на LME подскочила до максимума с мая 2011 г. на фоне переворота в Гвинее

Veon намерен продать башенный бизнес в России за $970 млн

Veon намерен продать башенный бизнес в России за $970 млн

Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть для стран Азии

Саудовская Аравия в октябре понизит цены на нефть для стран Азии

Сирия согласилась помочь с транзитом газа и электроэнергии в Ливан

Индекс МосБиржи впервые в истории достиг 4000 пунктов

"Роснефть" вышла из капитала "Томскнефти"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');