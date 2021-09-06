В Nordgold заверили, что рудник в Гвинее работает в обычном режиме

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Рудник Nordgold в Гвинее - Lefa - продолжает работать в обычном режиме, сообщили в компании.

Там подчеркнули, что на сегодняшний день политическая ситуация в стране не влияет на Nordgold.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде. Позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

В Lefa Nordgold принадлежит 85%, 15% проекта в соответствии с законодательством страны получила Гвинея.

Nordgold замыкает топ-5 золотодобытчиков РФ. Также в группу входят активы в Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. Основным бенефициаром Nordgold с долей 99,9% является семья Алексея Мордашова.