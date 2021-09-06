Цена алюминия на LME подскочила до максимума с мая 2011 г. на фоне переворота в Гвинее

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Цена на алюминий в Лондоне подскочила до максимума более чем за 10 лет на фоне государственного переворота в Гвинее, поставившего под угрозу поставки бокситов из этой страны.

Как сообщалось, гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде; позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) по данным на 10:25 по Москве в понедельник торгуются на уровне $2727 за тонну, что на 1,2% выше их стоимости на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов их цена поднималась до $2775,5 за тонну, максимума с мая 2011 года.

Цена алюминия в Шанхае выросла на 3,4%, до максимума с 2006 года.

Переворот в Гвинее может серьезно повлиять на мировой рынок алюминия, считает основатель "Русала" Олег Дерипаска.

"Рынок алюминия может серьезно встряхнуть эта ситуация, ведь 20% мирового производства алюминия использует бокситы из этой маленькой и очень бедной страны", - написал он в своем телеграм-канале.

С начала текущего года алюминий подорожал почти на 40% на LME благодаря высокому спросу на металл в мире при ослаблении его производства в Китае из-за ограничений, связанных с политикой сокращения выбросов CO2. На долю Гвинеи приходится более половины бокситов, импортируемых китайскими производителями алюминия, сообщает агентство Bloomberg.

"Инвесторы сильно обеспокоены, поскольку Китай импортирует основную долю бокситов из Гвинеи, хотя пока нет сообщений о проблемах в поставках, и все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в Гвинее", - отмечает аналитик по рынку алюминия Beijing Antaike Information Development Co. Сюн Хунь.

Крупнейший в Китае производитель алюминия Aluminum Corp. of China, владеющая проектом по добычи бокситов в Гвинее, сообщила, что все операции ведутся в нормальном режиме, и компания располагает достаточными запасами бокситов на своих предприятиях.