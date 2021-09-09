Москва не зафиксировала инцидентов с россиянами после переворота в Гвинее

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отсутствии инцидентов с участием россиян и сотрудников российских компаний в Гвинее после переворота в этой стране.

"По сведению нашего диппредставительства в этой стране, обстановка вокруг посольства России остается спокойной, каких-либо инцидентов с участием российских граждан и сотрудников работающих в стране российских компаний не отмечено. С нашими соотечественниками поддерживается постоянная связь, принимаются меры по обеспечению их безопасности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она добавила, что Москва по-прежнему рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Гвинею.

5 сентября группа военных совершила вооруженный захват власти в Гвинее, объявила о задержании президента, роспуске правительства и прекращении действия конституции.

"В Москве выражают тревогу в связи с силовой сменой власти в Гвинее. Мы требуем освобождения (президента страны - ИФ) Альфы Конде, обеспечения его неприкосновенности, считаем крайне важным не допустить эскалации напряженности, предпринять шаги с целью возвращения ситуации в конституционное поле и полагаем безальтернативным путем урегулирования ситуации скорейшее восстановление законности и правопорядка, налаживание общенационального диалога", - отметила Захарова.

6 сентября в посольстве РФ в Гвинее "Интерфаксу" заявили, что российским компаниям сложно работать в обычном режиме в этой стране после переворота. Вместе с тем пресс-атташе дипмиссии Родион Садыков сообщил агентству, что от работников российских компаний в Гвинее никаких жалоб не поступало, "ни им, ни посольству угроз никаких нет".