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Поставки газа по "Северному потоку 2" могут начаться с 1 октября

Поставки газа по "Северному потоку 2" могут начаться с 1 октября
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Начало поставок газа по магистрали "Северный поток 2" ожидается с 1 октября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами "Газпрома".

Спустя два месяца могут заработать обе нитки магистрали.

Сроки начала поступления газа с "Северного потока 2" в ГТС Европы будет по-прежнему зависеть от решения регулятора ФРГ, отмечает Bloomberg.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки проекта завершилась в июне, второй - в сентябре.

"Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу по укладке трубы.

На прошлой неделе председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил: "Ещe до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок. С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре".

Северный поток 2 Газпром

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