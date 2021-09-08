Минфин запланировал валовое привлечение 2,8 трлн руб. на внутреннем рынке в 2022 г.

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Минфин в следующем году планирует валовое привлечение на внутреннем долговом рынке на уровне чуть больше 2,8 трлн рублей, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы стараемся аккуратно участвовать на рынке, и, если нам пытаются включить высокие премии за риск, мы в таком случае сокращаем заимствования или даже не проводим аукционы", - сказал Силуанов.

"В этом году наша оценка выхода на рынок по валовому объему привлечения – чуть меньше 3 трлн рублей, где-то 2,8 трлн рублей. Ниже, чем наши плановые значения. Примерно столько же – чуть больше у нас на следующий год по плану предусмотрено", - сообщил министр финансов.

"Мы всегда преследуем цель не навредить ставкам на финансовом рынке, осуществляя масштабные заимствования, и, соответственно, мы очень аккуратно подходим к структуре портфеля ценных бумаг с тем, чтобы он был сбалансированным, с тем, чтобы нашим будущим поколениям достался портфель, который не зависит от конъюнктуры и не имеет высоких процентных платежей", - подчеркнул Силуанов.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Минфин РФ возможность выхода на внешние рынки осенью, Силуанов отметил, что нужды сейчас в этом нет.

"Мы сейчас активно достаточно заимствуем на внутреннем рынке, в целом нужды, конечно, у нас выходить на еврорынки нет, право такое есть. Мы всегда смотрим соотношение наших условий заимствований на внутренних и внешних рынках. Поэтому исходя из складывающейся ситуации будем принимать решение о целесообразности или отсутствии таковой выхода на внешние рынки. Еще раз повторюсь, что в целом нас внутренний рынок вполне устраивает", - сказал министр.

Россия в мае разместила 15-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 2,65% и доразместила еврооблигации-2027 на 500 млн евро по цене 98,5% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 1,37% годовых.