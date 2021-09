Цена газа в Европе достигла $689 за тысячу кубометров

Фото: Raimund Linke/Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures в четверг днем взяла отметку 56,345 евро за кВт.ч, или $689 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, с начала сентября - уже $631 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $335 за тысячу кубометров.

Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет цен в марте 2018 года до тысячи долларов за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East).

Однако уверенный рост цен на газ летом и осенью 2021 года заставляет смириться с мыслью, что в скором времени ценовые рекорды могут быть обновлены. Но это уже будет не шоковый пик нескольких дней, а новый базовый уровень цен.