Что произошло за день: четверг, 9 сентября

Рост числа погибших при взрыве в Ногинске, скачок цен на газ в Европе и прощание с Жан-Полем Бельмондо

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят переговоры в Москве. В начале встречи президент РФ подчеркнул, что темы обсуждения не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах. После переговоров ожидается итоговая пресс-конференция.

- Цена газа в Европе вплотную подошла к $700/тыс. куб. м. Главный фактор роста цены - низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах при ограниченном поступлении газа по трубопроводам и в сжиженном виде.

- Погибшему главе МЧС России Евгению Зиничеву посмертно присвоено звание Героя России. Церемония прощания с ним пройдет в Москве, похороны состоятся в тот же день на Северном кладбище в Петербурге.

- Российско-белорусские учения "Запад-2021" стартовали в Белоруссии. Руководитель учения, первый замглавы Минобороны Белоруссии Виктор Гулевич подчеркнул, что маневры не несут угрозы для европейских стран. Параллельно с учениями "Запад" в Арктике стартовали крупные учения Северного флота России.

- Число жертв взрыва в доме в Ногинске возросло до семи. Под завалами нашли тела двух девушек. Количество пострадавших достигло 22, в их числе четверо детей.

- Глава департамента здравоохранения Москвы заявил о высокой вероятности четвертой волны COVID. Алексей Хрипун отметил, что город готов быстро перепрофилировать медицинские мощности под лечение коронавируса. По данным на утро четверга, за сутки заболели еще 18 380 человек, из ни в Москве - 1 801.

- Год Нисанов и структуры ГК "Киевская площадь" купили 10% акций девелопера "Самолет". В компании заявили, что сделка с Нисановым не отменяет планов девелопера провести SPO на горизонте полутора лет.

- В Париже простились с Жан-Полем Бельмондо. Церемония прошла во дворе Дворца инвалидов, с речью выступил президент Франции Эммануэль Макрон. В заключительной части гроб несли под музыку Эннио Морриконе, которая звучала в фильме "Профессионал".