Wildberries призвал ритейлеров присоединиться к его "ценовой политике"

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Российские ритейлеры консультируются с Wildberries по вопросам реализации платежной политики, которая предусматривает "скидки" при оплате через "Мир", SberPay и Систему быстрых платежей (СБП) в размере до 2%, соответствующем размеру комиссии по картам международных платежных систем, сообщил Wildberries.

"Продолжающийся рост тарифов со стороны международных платежных систем, а также подтверждение со стороны регуляторов правомерности новой ценовой политики Wildberries вызвало всплеск интереса со стороны российского бизнеса. Среди компаний, которые уже выразили готовность реализовать аналогичную модель, - "220Вольт". Мы проводим консультации с российскими предпринимателями, помогаем им в переходе на новую ценовую политику. В нашей компании готовы оказывать необходимую юридическую и административную поддержку - поэтому мы призываем российский бизнес присоединяться к нам", - заявили в пресс-службе Wildberries.

Как сообщалось, с 16 августа Wildberries снизил цены с учетом размера платежных комиссий, которые раньше учитывались в стоимости товаров. "Скидки" на размер комиссий были введены при оплате через "Мир", SberPay и СБП, при этом при оплате через Visa Inc. и Mastercard Inc. комиссия осталась на ранее установленном уровне. Действия Wildberries вызвали критику со стороны иностранных платежных систем.

В результате за неполный месяц (с 16 августа по 12 сентября) доля российских платежных систем в обороте Wildberries выросла с 24% до 50%. Самой популярной платежной системой является "Мир": оборот через нее вырос вдвое. Оборот по SberPay увеличился в 14 раз, по СБП – в 9 раз.